Wohnen ohne Barrieren

Wohnraum ist in Ebern Mangelware, insbesondere barrierefreier. Die Stadt schafft daher Platz für innenstadtnahe Mehrfamilienhäuser mit voraussichtlich je acht Wohnungen. Auf bislang ungenutzten Grünflächen an der Angerstraße (südlich der Tennisplätze) und an der Gymnasiumstraße (südlich des Back Drive und westlich des TV-Geländes) soll behindertengerechter Wohnraum entstehen. Die jeweils rund 2400 Quadratmeter großen Flächen werden als "allgemeines Wohngebiet" deklariert. Dazu ist eine Änderung des Bebauungsplans "Mittelweg"erforderlich, die der Stadtrat am Donnerstag beschloss. Für die Flächen liegen laut Angaben der Verwaltung bereits Anfragen von Projektanten vor, so dass eine zeitnahe Umsetzung gewährleistet sei, wie es hieß.

Schreinerarbeiten für die neue Kindertagesstätte (Innentüren, Einbau- und Mitmachküche, Einbaumöbel, Trennwände, Wickelkommoden, Spielhäuser, Fensterbänke und Garderoben) vergab der Stadtrat für gut 260 000 Euro an eine Firma aus Burgebrach. Eingegangen waren sechs Angebote für bis zu 368 000 Euro. eki