Wie sich unsere Wohnlandschaft verändert. Aktuelle Herausforderungen wie Klimawandel, Wetterextreme, Ressourcenschwund, Flächenfraß und ein Mangel an verfügbaren Handwerkern stellen heute neue Herausforderungen an künftiges Bauen und Wohnen.Gestartet wird der gemeinsame Abend des Elan-Netzwerks von Katja Wolff "auf der grünen Wiese" - dort wo Wohnträume oft beginnen. Los geht es am Dienstag, 4. Juni, 19.30 Uhr, "Am Mittelholz 2" in Rossach. Anmeldung an: info@elan-coburg.de. red