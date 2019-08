Wohnen im Alter - 24-Stunden-Pflege?

In ihrem Vortrag am Mittwoch, 4. September, stellt Anja Zietz beim offenen Hospizcafé verschiedene Wohnformen und Hilfsangebote, gerade auch in unserer Region, vor und berichtet unabhängig von verschiedenen Vermittlungsagenturen über Erfahrungen und Möglichkeiten einer 24-Stunden-Pflegekraft. Anja Zietz ist Bereichsleiterin Senioren am Landratsamt. Der Eintritt ist frei. Das offene Hospizcafé hat von 15.30 bis 19 Uhr geöffnet. Der Vortrag beginnt um 17.30 Uhr. Ebenfalls an diesem Tag hat das Trauercafé von 9 bis 12 Uhr in den Räumen des Hospizvereins in der Bahnhofstraße 36 geöffnet. red