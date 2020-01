Wohnen ein Schwerpunkt

Die Bedeutung des Themas Wohnen wird durch die 280 Rückmeldungen deutlich, die im Rahmen des Zukunftsdialogs der Gewerkschafter in der Region eingegangen sind. Wie der Vorsitzende des DGB-Ortskartells, Heinz Gärtner, informierte, zeigten sich Teilnehmer besorgt über steigende Mieten, einen Mangel an sozialem Wohnungsbau und ein zu geringes Angebot beim betreuten Wohnen, vor allem, wenn dieses auch erschwinglich sein soll. In der Diskussion bei einer Zusammenkunft des Vorstands in Schloss Schney waren sich alle einig, dass der freie Wohnungsmarkt nicht in der Lage sei, den steigenden Bedarf diesbezüglich zu decken. Zu den Kommunalwahlen hat der DGB-Kreisverband einen Flyer entworfen, der aus gewerkschaftlicher Sicht wichtige Punkte aufzeigt. Fair, sozial und solidarisch sollten die Kommunen der Zukunft sein, betonte Gärtner, Wahlempfehlungen gebe der DGB aber nicht.

Angesprochen wurde auch die Sonn- und Feiertagsarbeit in der Region, um die es kürzlich erst im Lichtenfelser Stadtrat bei einem Beschluss zu den verkaufsoffenen Sonntagen ging. Es sei selbstverständlich und in einem Rechtsstaat üblich, dass Gewerkschaften als Interessensvertreter der Beschäftigten auf die Einhaltung geltenden Arbeitsschutzrechtes achten. Eine gesetzliche Regelung, ergänzte Horst Hollfelder, sollte nicht nach ihrem Entstehungsjahr beurteilt werden. Vielleicht seien früher Regelungen des gesellschaftllichen Zusammenlebens mit mehr Überlegung und wertebezogen ausgearbeitet worden. Wenn es nicht im übergeordneten öffentlichen Interesse liege, sollten die kulturellen Werte, Familie und Ehrenamt, Vorrang vor kommerziellen Zwecken haben.