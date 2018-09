Wohnen, Bauen, Anpacken

Am kommenden Wochenende, 22. uns 23. September, findet die dritte Messe "KreativBau" Bamberg auf dem Gelände von Gunreben in der Jäckstraße statt. Veranstalter ist das Messeteam Bamberg. Im letzten Jahr kamen laut Veranstalter über 3000 Besucher, die sich für Wohnen, Leben, Bauen, Einrichten und Modernisieren interessierten und auch die angebotenen Vorträge und Vorführungen nutzten.

Neben einem durchgehenden Vortragsprogramm und vielen Fachvorführungen an beiden Tagen findet für die Besucher am Sonntag von 10 bis 13 Uhr auch ein Bauherrenfrühstück statt. Die Messe soll Heimwerkern, Renovierern, Immobilienbesitzern und solchen, die es werden wollen, einen fundierten Einblick in die Immobilien- und Baubranche liefern.

Rund 70 Firmen wollen ihre Produkte aus den Bereichen Handwerk, Immobilien, Bauen und Wohnen präsentieren - von Maklern über Heizungsbauer bis hin zu Bauträgern und Fertighausherstellern. Auch zu den Themen Boden, Küche, Inneneinrichtung, Treppen, Gardinen, Fenster und Türen ist einiges geboten. Wer seinen Garten gestalten möchte, kann sich ausgiebig über Wintergärten, Gartenmöbel, Sonnenschutz, Markisen, Garagentore und Zaunanlagen informieren. Und wenn einmal ein Schaden an den eigenen vier Wänden entstanden ist, helfen die Aussteller, die sich auf Schadensanierung und Versicherungen rund ums Haus spezialisiert haben, weiter. Auch die Themen Heizen, Öfen, Sicherheit und Einbruchschutz kommen nicht zu kurz.

Auch dieses Jahr ist wieder Chapeau Claque mit seinem Spielmobil vor Ort, um die jüngsten Besucher zu unterhalten. Ergänzt wird das Angebot durch eine Hüpfburg und ein Kinderkarussell.

In einem Umkreis von etwa 150 Metern um das Messegelände befinden sich rund 400 größtenteils kostenfreie Parkplätze für die Besucher. Die genauen Standorte können dem Parkplatzplan auf der Webseite www.kreativbau-bamberg.de entnommen werden. Für alle Messebesucher steht zudem ein kostenloser Shuttleservice zur Verfügung. Ein Shuttlebus startet an beiden Tagen zwischen 11 und 17 Uhr in regelmäßigem Turnus (alle 20 bis 30 Minuten) bei "Gunreben Raum dekorativ" nahe dem Kreisverkehr im Hafen in der Emil-Kemmer-Straße 4 und neben dem Modemarkt "Adler" und bringt die Besucher direkt zum Messegelände in die Jäckstraße und wieder zurück. Die Messe öffnet an beiden Messetagen jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. red