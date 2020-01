Wohnberatung startet

Die Wohnberatung des Landkreises Bad Kissingen startet im neuen Jahr in Bad Bocklet. Eine kostenfreie Beratung zu Barrierefreiheit bei Umbau und Neubau gibt es am Donnerstag, 30. Januar, von 16 bis 18 Uhr, im Rathaus.

Wer heute bauen will, hat eine ganze Reihe an Herausforderungen zu nehmen: Die Immobilienfinanzierung muss überlegt und abgeschlossen werden, der Neu- oder Umbau und die Erschließung des Grundstücks geplant und Handwerker sowie Baufirmen beauftragt werden. Wer denkt dabei noch an Barrierefreiheit? Dabei ist gerade das sinnvoll: Kleine Maßnahmen beim Neubau sparen unter Umständen bares Geld in der Zukunft, weil dann nicht umgebaut werden muss, wenn Bewohner in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Außerdem bringt ein Vermeiden von Barrieren schon im Neubau mehr Komfort für alle, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

"Das ist ein wichtiger Inhalt unserer Arbeit in der Wohnberatung", sagt die Leiterin der Regionalentwicklung Cordula Kuhlmann, unter deren Federführung die Wohnberatung aufgebaut wurde, und deren nächste Sprechstunde am morgigen Donnerstag im Rathaus Bad Bocklet stattfindet.

Natürlich geht es auch um Fördergelder. Gibt es Zuschüsse, wenn ein Eigentümer oder eine Vermieterin Barrierefreiheit herstellen möchten? Ja, die gibt es - unter bestimmten Voraussetzungen.

"Und das muss nicht immer ein Pflegegrad sein", sagt Antje Rink, die als zertifizierte Wohnberaterin die kostenlose Wohnberatung durchführt.

Terminvereinbarung

Interessierte an einer Wohnberatung vereinbaren am besten einen persönlichen Termin, Tel.: 0971/801 51 50, E-Mail: wohnberatung@kg.de

Die nächsten kostenfreien Sprechstunden finden dann am 20. Februar in Burkardroth und am 12. März in Oberthulba (jeweils von 16 bis 18 Uhr) statt. red