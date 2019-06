Die Wohnbau Stadt Coburg bleibt am Freitag, 21. Juni, wegen des Brückentags geschlossen. Bei technischen Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten ist für die Mieter der Bereitschaftsdienst unter Telefon 0171/1717064 zu erreichen. Ab Montag, 24. Juni, sind die Mitarbeiter in den Geschäftsräumen in der Mauer 12 wieder wie gewohnt da. red