"Wohltuer" finishen auf dem 2. Platz

Beim diesjährigen Frankfurt Marathon nahm auch eine Staffel mit Läufern aus dem Kreis Coburg teil. Aus vier Läuferinnen oder Läufern bestand ein Team. Jeder Sportler musste nacheinander unterschiedliche Abschnitte auf der klassischen Marathondistanz von insgesamt 42,195 Kilometern durch die hessische Metropole zurücklegen.

Für das Team "Wohltuer" starteten Christian Gründel vom TSV 1860 Staffelstein, Christian Oppel aktuell ohne Verein sowie die beiden Coburger Dominic Arnold und Martin Militzke (beide TV 1848 Coburg). Knapp 1650 Staffeln nahmen die Herausforderung an.

Ständiges Überholen

20 Minuten nach den ersten Marathon-Teilnehmern wurden sie auf die vier Teilstrecken geschickt, was gerade für die schnellen Teams eine zusätzliche Herausforderung des ständigen Überholens der vor ihnen gestarteten Marathonläufer darstellte. Als erster des Coburger Quartetts ging Dominic Arnold auf seinen etwa 12,9 Kilometer langen Abschnitt. Mit 45:27 Minuten wechselte er an Position drei liegend auf Christian Gründel, der mit 6,1 Kilometern die kürzeste Teilstrecke an diesem Tag zurücklegen durfte. Auch er lief wie alle vier an diesem Tag ein tolles Rennen und wechselte ebenfalls auf Rang drei. Seine starke Zeit: 20:01 Minuten.

Militzke verkürzt den Abstand

Er wechselte auf Martin Militzke, der knapp zwei Minuten Rückstand auf den zweiten Läufer hatte. Er wollte diesen Abstand auf den folgenden knapp zehn Kilometern bestenfalls verkleinern, aber zumindest nicht größer werden lassen. Dies gelang ihm auch und er wechselte mit etwa 1:30 Minuten Rückstand und einer Laufzeit von 33:47 Minuten auf den vermeintlich stärksten der Gruppe, Christian Oppel.

Oppel, der mittlerweile in Frankfurt wohnt und arbeitet, lief ein fantastisches Rennen und konnte die Lücke auf die zweite Staffel bereits nach der Hälfte seiner knapp 14 Kilometern aufholen und das gegnerische Team überholen. Bis ins Ziel, das sich in der Frankfurter Festhalle befand, lief er noch einen satten Vorsprung von knapp sechs Minuten heraus. Für seine Etappe benötigte er nur 46:47 Minuten, was einen Kilometerschnitt von 3:16 Minuten bedeutete.

Am Ende kam das Team "Wohltuer" auf einen hervorragenden zweiten Platz aller 1650 Staffeln und legte die Marathondistanz in 2:26:22 Stunden zurück. Geschlagen wurden sie an diesem Tag nur von den ASICS Frontrunnern. Dieses Team bestand unter anderem aus dem Deutschen U18-Meister über die 1500-Meter-Distanz und dem Europäischen U20-Vizemeister über die 10000 Meter. Der Rückstand auf diese Mannschaft betrug etwa sechseinhalb Minuten. Zwar gab es für die Staffeln keine Siegerehrung, aber dennoch waren die vier "Wohltuer" sehr zufrieden mit ihren gezeigten Leistungen und dem gemeinsamen Wochenende in Frankfurt. mm