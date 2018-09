Einen Einblick in die Kunst der Babymassage gibt es am Dienstag, 11. September, um 18 Uhr im Klinikum am Bruderwald. Unter dem Titel "Wohltuende Babymassage" informiert Kursleiterin Katharina Krapp über die Vorteile dieser sanften Methode und erläutert, was man sich von einem Babymassagekurs erwarten kann. Anmeldungen unter der Telefonnummer 0951/50313500. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. red