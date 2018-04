Im Rahmen ihres 25-jährigen Bestehens veranstaltet die Blaskapelle Wachenroth am Dienstag, 24. April, um 19.30 Uhr ein Wohltätigkeitskonzert des Heeresmusikkorps Veitshöchheim in der Ebrachtalhalle. Der Reinerlös dieser Veranstaltung wird je zur Hälfte der Pfarrei St. Gertrud für die Innenrenovierung der Kirche und dem Seniorenheim Hephata in Aschbach zur Verfügung gestellt. Größter Beliebtheit erfreuen sich die Benefizkonzerte des Heeresmusikkorps Veitshöchheim. Das Orchester bietet dem Zuhörer ein breites Repertoire. Es reicht vom traditionellen Militärmarsch, Transkriptionen klassischer Ouvertüren, anspruchsvollen Originalkompositionen für sinfonisches Blasorchester über Filmmusik bis zu Big-Band-Arrangements und vielem mehr. Karten sind beim Bekleidungshaus Murk, im Geschenkeladen Grönert, bei allen Musikern der Blaskapelle sowie an der Abendkasse zu erwerben. red