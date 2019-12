Wohlklänge zur Weihnacht

Proppenvoll war die katholische Kirche St. Michael beim Gala-Adventskonzert des Routechors 16-60. Das freute den Chef der Sängerinnen und Sänger, Uwe Piesker, genauso wie Pfarrer Lars Rebhan.

Mit dem Weihnachtsklassiker "Joy to the world" von Georg Friedrich Händel begann die "Christmas-Brass-Connection" das Programm. Zu den festlichen Klängen setzte die Gruppe dann schwungvolle Kontraste.

Natürlich durften auch die "Redwitzer Ohrwürmer" nicht fehlen. Bei ihren Beiträgen "Merry Chrismas", "Jingle Bells" und dem Lied von der Weihnachtsbäckerei zeigten die 22 Kinder und ihre quirlige Leiterin Pia Hempfling nicht nur ihr gesangliches Potenzial, sondern auch darstellerisches Talent, was mit viel Applaus belohnt wurde.

Ein Höhepunkt des Abends war es, als der Routechor und die "Redwitzer Ohrwürmer"" einen großen gemeinsamen Chor bildeten und mit dem gesellschaftskritischen Liedbeitrag "Wünsche zur Weihnachtszeit" aufwarteten.

Die Geschichte des Weihnachtsbaumes war in ein Chorarrangement eingearbeitet worden. Dabei zeigte sich, dass der aus fast 40 Aktiven bestehende Klangkörper, die Begleitband (Bass, Schlagzeug, E-Piano und Saxofon) und ein sicherer Chorleiter Klaus Bucka eine sehr gut harmonierende Einheit bildeten.

Voller Kraft und Gefühl

Mit "Have yourself a merry little christmas" zeigte Ute Liebermann ihr gesangliches Können. Nach einer getragenen, verträumten Einleitung ging's etwas flotter weiter. "Boom in Bethlehem" hatte Chorleiter Klaus Bucka sein Arrangement aus den Liedern "Mary had a baby" und dem Gospel "Go tell it on the mountain" genannt.

Welch klasse Stimme sie besitzt, zeigte einmal mehr Larissa Stettner mit dem Song "The prayer" aus dem Film "Das magische Schwert". Kraftvoll, aber auch mit sehr viel stimmlichem Feingefühl ausgestattet, war ihr der große Applaus des Publikums sicher.

Locker und leicht kam das bekannte "Winterwonderland" über die Lippen der Chorsänger. Das Arrangement von "Amazing grace" war etwas gewöhnungsbedürftig, aber interessant.

Alle summten mit

Den Traum von einer weißen Weihnacht brachten die beiden Solisten Ute Liebermann und Uwe Stegner mit einem der bekanntesten Weihnachtslieder überhaupt zu Gehör: Bei "White christmas" summten alle mit. Ein weiteres beachtliches Gesangssolo bot Svenia Weith mit dem Hit von Maria Carrey " All i want for christmas is you".

Wunderbare Kontrastpunkte waren die Vorträge der "Christmas-Brass-Connection". So gelang es den neun Musikern bei "Hark the herald angels sing", das Typische an alter britischer Musik hervorzubringen. Mit dem spanischen Weihnachtsgruß "Feliz navidad" und dem gemeinsam gesungenen "Macht hoch die Tür" endete ein herrliches Konzert.