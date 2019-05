Wohlfühlnachmittag im Mehrgenerationenhaus

Unter dem Motto "Qigong" lädt das Mehrgenerationenhaus in Haßfurt zum nächsten Wohlfühlnachmittag am Montag, 6. Mai, von 16 bis 18 Uhr ein. Ernährungsberaterin Birgit Scheffler leitet die Entspannungseinheit an. Im Anschluss an das Programm darf der Wohlfühlnachmittag bei netten Gesprächen und einem gesunden Imbiss seinen Ausklang finden. Einen Menschen zu pflegen erfordert viel Kraft und Ausdauer. Das kostenlose Angebot "Wohlfühlnachmittage" soll ein Ort der Auszeit für pflegende Angehörige, Pflegepersonal sowie Interessierte aller Generationen sein. Die Bürger finden Zeit für Entspannung und können für den Alltag neue Energie tanken. Weitere Auskünfte gibt es unter Ruf 09521/9528250. ft