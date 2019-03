Wohlfahrtsverbände bekommen Autos

Über eine Spende der Raiffeisen-/Volksbank Haßberge können sich die Caritas und das Rote Kreuz im Kreis Haßberge freuen. Für ihre sozialen Aufgaben wurde den beiden Wohlfahrtsverbänden nun jeweils ein VW Move Up im Wert von jeweils 12 000 Euro übergeben.Die Bank verleihe damit ihrem Bemühen sichtbar Ausdruck, nicht nur als Wirtschaftsunternehmen für viele Kunden im Landkreis Haßberge regionaler Ansprechpartner zu sein, sondern sich ebenso ihrer daraus resultierenden sozialen Verantwortung zu stellen, heißt es in einer Mitteilung des Bayerischen Roten Kreuzes. Reinhold Nastvogel, Vorstand der Raiffeisen-/Volksbank Haßberge, übergab die beiden Autos an Georg Wagner, stellvertretender Geschäftsführer des Caritasverbandes Haßberge, und an Rot-Kreuz-Kreisgeschäftsführer Dieter Greger. red