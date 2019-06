Der Awo-Bürgertreff lädt am Dienstag, 18. Juni, um 14 Uhr zur Veranstaltung "Wohlergehen für ölla. Hilf uns, hilf dir, hilf mit" ein. Gemeinsam mit Bürgern ab 65 Jahren aus der Gemeinde werden Ideen gesammelt, welche Veränderungen es in der Gemeinde braucht, um gesund alt werden zu können. Im Anschluss wird zu einem Abendessen eingeladen. Anmeldung (mit Namen und Telefonnummer) ist bis zum Freitag, 14. Juni, unter der Telefon 09562/4037283 oder per E-Mail an treff/ebersdorf@awo-coburg.de möglich. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes "Gesundheitsförderung und Prävention für ältere Menschen im Quartier" statt. red