Wohlbefinden für Körper, Geist und Seele

Die Volkshochschule (VHS) Ebern lädt am Donnerstag, 24. Oktober, ab 19 Uhr zu einem Infoabend unter dem Thema "Wie neu geboren durch Heilfasten" in das Rentweinsdorfer Rathaus ein. Dozentin Birgit Lang erklärt den Teilnehmern die Grundlagen des Fastens: Wie gehe ich vor, wenn ich zum ersten Mal fasten will? Habe ich Hunger beim Fasten, und was muss ich beachten? Eignet sich Fasten zur Gewichtsreduktion oder ist der Jo-Jo-Effekt programmiert (Anmeldung unter www.vhs-hassberge.de oder unter der Telefonnummer 09531/6463)? red