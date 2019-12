Wohlbach will Platz 2 verteidigen

Zum Vorrundenschluss in der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd ist beim TTC Wohlbach mit dem ASV Grünwettersbach II der aktuelle Tabellenvorletzte am Samstag ab 18 Uhr zu Gast. Grünwetteresbach hat eine Bilanz von 4:10 Punkten, gewann jedoch die letzten beiden Heimspiele gegen Effeltrich (6:2) und gegen Weinheim (6:4). Die jungen Gästespieler scheinen von Spiel zu Spiel stärker zu werden.

Der TTC Wohlbach will den 2. Platz mit in die Pause nehmen. Das sollte möglich sein, aber dazu müssen die Gastgeber mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen. Das Team um Richard Vyborny ist gewarnt, denn letzte Saison kassierten sie eine Niederlage.

Im direkten Vergleich der Mannschaften ist der TTC im Vorteil. Michael Benes mit einer Bilanz von 11:4 und Richard Vyborny mit 8:6 sollten in der Lage sein, gegen den Brasilianer Teodoro (5:9) und den Serben Gacev (1:11) drei oder gar vier Punkte zu holen.

Grozdan Grozdanov mit 5:6 und Yevgenij Christ (5:7) haben ebenfalls die Spielstärke, um gegen die beiden Spanier Guerricabeitia (7:2) und Gonzales Perez (5:4) ihre Bilanz zu verbessern. Wohlbach hat auch im Vergleich der Doppel Vorteile. So hat bei den Gästen die Paarung Guerricabeitia/Gonzales Perez mit 0:5 noch kein Spiel gewonnen. Auch Teodoro/Gacev sind mit 3:2 schlagbar.

Die Herbstmeisterschaft in der Verbandsliga Nordost wollen die Damen des TTC Wohlbach am Samstag um 13 Uhr zu Hause gegen den Henger SV perfekt machen. Die Gäste stehen mit 11:5 auf dem 3. Platz und nahmen zuletzt dem noch auf dem ersten Platz stehenden SSV Brand einen Punkt ab. Doch die TTC-Damen sind zuzeit in sehr guter Verfassung und spielen in Bestbesetzung.

Bereits heute Abend um 20 Uhr empfängt die abstiegsgefährdete 3. Herrenmannschaft des TTC Wohlbach in der Bezirksliga Gruppe 1 den TV Ketschendorf. hb