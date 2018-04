Wohlbach schlägt den FC Bayern

Der TTC Wohlbach besiegelt mit diesem Sieg den Abstieg des FC Bayern München in die Regionalliga und hat sich mit großer Wahrscheinlichkeit den Klassenerhalt in der 3. Bundesliga gesichert.

Entsprechend groß war die Erleichterung im Lager des TTC am Samstag nach Spielende beim FC Bayern München. Der 6:3-Triumph war hochverdient.

Der Klassenerhalt ist so gut wie sicher, da Mainz in der 2. Liga mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr vom Abstieg betroffen sein wird. Wohlbach steht mit dem Sieg auf dem 8. Tabellenplatz vor München und Effeltrich. Letzter Spieltag ist am nächsten Sonntag, an dem die TTC-Herren den SV Schott Jena empfangen.

Mühlhausen gewann am Samstag in Leiselheim und verbessert sich auf Platz fünf. Der feststehende Meister Neckarsulm führte beim Tabellenzweiten Grünwettersbach bereits mit 5:1 und musste noch eine Punkteteilung hinnehmen.





3. Bundesliga Ost

FC Bayern München-

TTC Wohlbach 3:6

Große Freude herrschte bei Spielern und mitgereisten Fans des TTC nach dem Sieg in München. Den TTC-Herren gelang ein toller Auftakt. Aus dem Doppelpoker ergaben sich die Wunschpaarungen und Yevgeniy Christ und Grozdan Grozdanov konnten ihre sehr guten Doppelleistungen auch gegen Florian Schreiner und Michael Plattner, dem Einser-Doppel der Hauherren wiederholen. Nach einer 2:0-Satzführung machten sie im vierten Satz mit 14:12 den Sack zu.

Vyborny und Foerster gewannen gegen die vermeintlich leichteren Paarung Julian Diemer und Florian Kaindl glatt mit 3:0. Der Grundstein zum Erfolg war damit gelegt. In den beiden Einzelspielen vor der Pause, Florian Schreiner gegen Richard Vyborny und Michael Plattner gegen Yevgeniy Christ, konnten die Hausherren allerdings nochmals zum 2:2 ausgleichen. Plattner lief einmal mehr gegen Wohlbach zur Höchstform auf und ließ Richard Vyborny keine Chance und auch für Yevgeniy Christ war trotz knapper Satzniederlagen nichts zu holen.

Doch dann kam im hinteren Paarkreuz die Wende: GC Foerster gewann mit all seiner Cleverness gegen Julian Diemer glatt mit 3:0 und Grozdan Grozdanov brauchte nur den ersten Satz, um sich Florian Kaindl zurecht zu legen. So stand es 2:4 und die TTC-Herren hoffen jetzt auf mindestens einen Punkt aus dem vorderen Paarkreuz.

Der gelang Richard Vyborny. Er führte mit 2:0 Sätzen gegen Schreiner und brauchte den fünften Satz, um mit Müh und Not den Sack zuzumachen. Parallel kämpfte Yevgeniy Christ gegen Plattner, aber wie so oft hatte das Fortune sein Gegner. Der spielte im vierten Satz mehrmals den Mal mit der Schlägerkante und machte den Punkt. Am Ende stand eine 1:3-Satzniederlage. Es stand 5:3 für den TTC Wohlbach, als Grozdan Grozdanonv seinen Gegner Julian Diemer regelrecht von der Platte schoss und den erhofften Siegpunkt zum 6:3 holte. Foerster brauchte nicht mehr ins Geschehen einzugreifen.

Große Enttäuschung herrschte danach bei den Hausherren, die - wie Wohlbach - von Anfang an in der 3. Bundesliga dabei waren und nach dieser Niederlage nun erstmals in die Regionalliga absteigen müssen. hb