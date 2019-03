Wohlbach prüft den Zweiten

Nach der Top-Leistung vergangene Woche mit dem 6:3-Sieg in Effeltrich müssen die Tischtennisspieler des TTC Wohlbach am Sonntag um 15 Uhr beim Tabellenzweiten Hohenstein-Ernstthal antreten. Die Hausherren hatten überraschend in Bestbesetzung in Kornwestheim verloren und damit jegliche Meisterschaftschance vergeben.

3. Bundesliga Süd, Herren

SV SR Hohenstein-Ernstthal - TTC Wohlbach

Tabellenführer TV Leiselheim steht einen Punkt vor Hohenstein-Ernstthal und wird aller Voraussicht nach kein Spiel mehr verlieren. Somit ist der Vergleich Tabellenzweiter gegen Tabellenfünfter wahrscheinlich nicht von allerhöchster Bedeutung, und so könnte es sein, dass bei den Hauherren Frust und Resignation die Oberhand gewinnen.

Gerüchten zufolge wird die Nummer 1 des SV, Youssef Abdel-Aziz, am Sonntag nicht dabei sein. Er ist mit einer Bilanz von 22:2 Spielen der beste Spieler der 3. Bundesliga Süd. Damit steigen die Chancen für den TTC, vielleicht einen oder sogar zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Dazu müsste Wohlbach aber an die Leistungen der beiden letzten Spiele gegen Wöschbach und Effeltrich anknüpfen. Am Willen der TTC-Herren soll es nicht scheitern. Wenn Richard Vyborny und Michal Benes zusammen wieder vier Punkte beisteuern, scheint alles möglich. Dennoch ist sich der TTC bewusst, dass Hohenstein-Ernstthal auch ohne Abdel-Aziz unter normalen Bedingungen Favorit ist, und für die Wohlbacher alles perfekt laufen muss, um nicht als Verlierer von den Platten zu gehen.

Final Four mit TTC II

Ebenfalls am Sonntag um 10 Uhr vertritt die zweite Mannschaft des TTC als Pokalsieger der Verbandsliga-Mannschaften den Landesbereich Nordost beim Final Four um die bayerische Pokalmeisterschaft. Die TTC-Herren, die mit Gregor-Clemens Foerster, Patrick Forkel und dem TTC-Nachwuchstalent Christian Fredrich ins Rennen gehen, sind Favoriten und wollen unbedingt den Pokal holen. Allerdings müssen sie sich dabei gegen den TTC Bruckberg (Sieger Verbandsbereich Nordwest), die DJK SB Landshut (Sieger Verbandsbereich Südost) und den TV Dillingen (Sieger Verbandsbereich Südwest) durchsetzen. Der Sieger vertritt Anfang Juni Bayern bei der deutschen Pokalmeisterschaft in Dortmund.

Verbandsliga Nordost, Damen

Am Samstag um 17 Uhr kommt es in der Damen-Verbandsliga Nordost zu der Begegnung TTC Wohlbach gegen den ATS Kulmbach. Wohlbach ist aktuell Vierter, Kulmbach Fünfter. Unter dieser Voraussetzung ist damit zu rechnen, dass das Spiel wieder eine ganz enge Kiste wird, zumal Wohlbach ohne seine Nummer 2, Patricia Wachs, antreten muss. Mit einem Punkt wären der TTC zufrieden.