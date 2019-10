Wohlbach ist zurück in der Erfolgsspur

Der TTC Wohlbach wollte die Pleite aus dem letzten Heimspiel in der 3. Tischtennis-Bundesliga gegen Wöschbach in Hohenstein-Ernstthal wieder wettmachen. Das gelang dem Team eindrucksvoll. Vor allem das hintere Paarkreuz überzeugte und steuerte insgesamt vier Punkte zum Sieg bei.

Die beiden restlichen Punkte gewann Michal Benes mit zwei grandiosen Einzelleistungen.

3. Bundesliga Süd Herren

SV SR Hohenstein-Ernstthal- TTC Wohlbach 4:6

Bei den Doppelspielen mussten Michal Benes und Richard Vyborny gegen Miroslav Horejsi und Andrey Milovanov und Grozdan Grozdanov und Yevgenij Christ gegen Nick Neumann-Manz und Johann Koschmieder antreten. Das war von Wohlbacher Seite auch so gewollt. Beide Doppel gingen in den Entscheidungssatz.

Benes/Vyborny konnten noch zum 7:7 ausgleichen, verloren jedoch. Grozdanov/Christ dagegen dominierten den fünften Satz und gewannen mit 11:7. Jetzt mussten Vyborny gegen den extrem starken Horejsi und Benes gegen Milovanov an die Platten. Benes ließ seinem Gegner absolut keine Chance und servierte ihn mit 3:0 ab. Vyborny hatte nur Außenseiterchancen, doch er wehrte sich tapfer und konnte zum 2:2-Satzstand ausgleichen. Im fünften Satz hatte jedoch Horejsi wieder das Glück aus seiner Seite und damit stand es zur Pause 2:2.

Jugend statt Routinie

Die Hausherren hatten bei ihrer Aufstellung auf den Abwehrspeziallisten Roland Krmaschek verzichtet und der Jugend den Vortritt gelassen. So musste nun Christ gegen Neumann-Manz und Grozdanov gegen Koschmieder antreten. Christ ging gleich 2:0 in Führung. Grozdanov dagegen kam mit dem schnellen Spiel seines Gegners überhaupt nicht zurecht. Der erste Satz war noch knapp, die beiden nächsten aber verlor er klar mit 4:11. Ganz spannend wurde es nochmal im Parallelspiel. Christ musste unter den Anfeuerungsrufen der mehr als 150 Zuschauer den 2:2-Satzgleichstand hinnehmen. Doch er kämpfte verbissen und führte im fünften schon 10:8. Wieder kam der Ausgleich und dennoch behielt er die Nerven und siegte mit 12:10.

Nun waren alle gespannt auf das absolute Topspiel Horejsi gegen Benes. Ein Spiel auf ganz hohem Niveau mit extrem schnellen Ballwechseln. Aber auch hier zeigt Michael Benes seine großartige Leistungsstärke und ließ seinem Gegner erneut keine Chance. Sein schnelles und druckvolles Spiel zwang Horejsi immer wieder zu Fehlern und brachte den deutlichen 3:1-Sieg.

Gleichzeitig kämpfte Vyborny gegen Milovanov. Diesen Punkt hatte Wohlbach eingeplant, doch er lag gleich 0:2 hinten. Den dritten Satz konnte er herumreißen und auch den vierten gewinnen.

Spannende Schlussduelle

In der Zwischenzeit hatte Grozdanov gegen Neumann-Manz mit einem 3:0-Sieg kurzen Prozess gemacht und Wohlbach mit 5:3 in Führung gebracht. Vyborny konnte das Spiel ausmachen. Doch bei 9:9 im fünften hatte sein Gegner die glücklichere Hand und das Spiel ging mit 9:11 verloren.

Jetzt musste das letzte Spiel, Koschmieder gegen Christ, über Punkteteilung oder Sieg für Wohlbach entscheiden. Christ bewies erneut starke Nerven, spielte die richtige Strategie und ging mit 2:0 in Führung. Den dritten Satz musste er abgeben, konnte aber den vierten wieder souverän für sich entscheiden und den Siegpunkt einfahren. Insgesamt eine starke Mannschaftsleistung. Vier Punkte aus dem hinteren Paarkreuz, Richard Vyborny ohne zählbaren Beitrag und trotzdem Sieg für Wohlbach. So etwas hat es bisher noch nicht gegeben und lässt auf das nächste Heimspiel am Samstag gegen Versbach hoffen. hb