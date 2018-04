Wohlbach feiert souveräne Meisterschaft

Mit einem 9:3-Erfolg gegen den Tabellenzweiten TSV Untersiemau II hat die Reserve des TTC Wohlbach am Wochenende eine starke Saison beendet. Mit nur drei Minuspunkten holten sich die Wohlbacher souverän den Titel in der 2. Bezirksliga West und schlagen somit nächste Saison in der Oberfrankenliga auf. Die Vizemeisterschaft sicherte sich der TSV Untersiemau II, absteigen muss hingegen die TTG Neustadt/Wildenheid als Tabellenneunter. Für den TTC Tiefenlauter II gab es zum Abschluss der Landesliga-Saison einen 9:5-Sieg gegen das Schlusslicht aus Niedernberg. Gegen den gleichen Gegner war der TSV Untersiemau im Einsatz und setzte sich mit 9:1 noch deutlicher durch. Der TSV hat am Samstag noch ein Spiel gegen Bayreuth zu absolvieren, ist aber schon jetzt nicht mehr vom dritten Platz zu verdrängen.



Herren, Landesliga Nordwest

TTC Tiefenlauter II -

DJK Niedernberg 9:5

Ergebnisse: Baca/Thomas Deffner - Pieper/Hoffmann 3:0, Veseley/Buckreus - Zang/Diel 3:1, Martin Deffner/Buhr -Niederalt/Klimczak 0:3, Baca - Pieper 3:1, Veseley - Zang 3:2, Buckreus - Diel 3:0, Martin Deffner - Niederalt 0:3 , Thomas Deffner - Klimczak 0:3, Buhr - Hoffmann 1:3, Baca - Zang 3:1, Veseley - Pieper 3:1, Buckreus - Niederalt 3:0, Martin Deffner - Diel 2:3, Thomas Deffner - Hoffmann 3:1.



TSV Untersiemau -

DJK Niedernberg 9:1

Ergebnisse: Bozek/Gundel - Pieper/Hoffmann 3:0, Krol/Hermann - Zang/Diel 3:2, Hennemann/Florschütz - Niederalt/Klimczak 3:0, Bozek - Pieper 3:2, Krol - Zang 1:3, Gundel - Diel 3:1, Hennemann - Niederalt 3:0, Florschütz - Klimczak 3:1, Hermann - Hoffmann 3:0, Bozek - Zang 3:1.



Herren, 2. Bezirksliga West

Post-SV Bamberg II -

TTC Wohlbach II 8:8

Ohne Patrick Forkel erreichten die TTC-Herren beim Tabellenletzten in Bamberg gerade so eine Punkteteilung. Alle Fünf-Satz-Spiele entschieden die Wohlbacher für sich. Bei einem Satzverhältnis von 36:27 hatten die Hausherren mehrmals die Chance, den Sack zuzumachen.

Ergebnisse: Friedrich/Luger - Seidler/Schau 2:3, Fehringer/Zimmermann - Dabrowski/Firley 2:3, Jung/Christph - Sinicki/Haas 3:1, Friedrich - Sinicki 1:3, Luger - Seidler 0:3, Fehringer- Firley 3:0, Zimmermann - Dabrowski 1:3, Jung - Schau 3:0, Christoph - Haas 3:0, Friedrich - Seidler 2:3, Luger - Sinicki 3:0, Fehringer - Dabrowski 2:3, Zimmermann - Firley 3:1, Jung - Haas 2:3, Christoph - Schau 3:0, Friedrich/Luger - Dabrowski/Firley 3:1.

TTC Wohlbach II -

TSV Untersiemau II 9:3

Weitaus besser als am Vortag lief es für den TTC II im Spitzenspiel gegen Untersiemau. Ausschlaggebend war, dass das erste und zweite Paarkreuz der Untersiemauer keinen Einzelsieg landete.

Ergebnisse: Forkel/Sinicki - Haake/R. Probst 3:0, Seidler/Haas - S. Probst/Meyer 3:0, Dabrowski/Firley - Stang/Brasch 3:0, Forkel - Meyer 3:0, Seidler - S. Probst 3:0, Sinicki - Stang 3:1, Dabrowski - Haake 3:0, Firley - R. Probst, Haas - Brasch 3:0.

TSV Scherneck -

TSV Unterlauter 9:5

Zum Saisonabschluss gab es in Scherneck eine heiß umkämpfte Partie, dabei wurden sechs der 14 Matches erst im fünften Satz entschieden.

Ergebnisse: Klein/Ehrlich - Keller/Haake 2:3, Zapf/Dennstädt - Probst/Ott 3:2, Kalb/Haase - Gerd Meyer/Kleiner 3:1, Klein - Ott 3:1, Zapf - Probst 3:2, Ehrlich - Gerd Meyer 1:3, Kalb - Keller 2:3, Dennstädt - Kleiner 3:1, Haase - Haake 2:3, Klein - Probst 3:2, Zapf - Ott 3:0, Ehrlich - Keller 3:0, kalb - Gerd Meyer 1:3, Dennstädt - Haake 3:1.



Herren, 3. Bezirksliga

TTC Tiefenlauter III -

TV Ebern 2:9

Das Spitzenspiel zwischen dem Ersten und Zweiten der Tabelle hielt nicht das, was es versprach. Der bereits vor dem Spiel feststehende Meister aus Ebern dominierte, auch weil der TTC drei Spiele kampflos abgab.

Ergebnisse: Thomas Deffner/Landgraf - Bouska/Ullmann 1:3, Martin Deffner/Sorns - Zenisek/Wetz 0:3 kampflos, Winkler/Buhr - Wirth-Hau /Süppel 0:3, Martin Deffner - Zenisek 0:3 kampflos, Thomas Deffner - Bouska 1:3, Landgraf - Wetz 3:0, Winkler - Ullmann0:3, Buhr - Süppel 3:2, Sorns - Wirth-Hau 0:3, Martin Deffner - Bouska 0:3 kampflos, Thomas Deffner - Zenisek 1:3.

TV 1886 Ebersdorf -

TTC Thann 9:7

Ergebnisse: Quaschigroch/Klaus Lindner - Klose/Lippmann 1:3, Fischer/Teuber - Dirk Eichhorn/Weyh 2:3, Hoffmann/Wolf - Skiba/Heinz Eichhorn 3:1, Quaschigroch - Lippmann 3:0, Klaus Lindner - Klose 2:3, Fischer - Weyh 3:2, Teuber - Dirk Eichhorn 3:0, Hoffmann - Heinz Eichhorn 3:0, Wolf - Skiba 3:1, Quaschigroch - Klose 0:3, Klaus Lindner - Lippmann 3:1, Fischer - Weyh 3:2, Teuber - Weyh 1:3, Hoffmann - Skiba 1:3, Wolf - Heinz Eichhorn 1:3, Quaschigroch/Klaus Lindner - Dirk Eichhorn/Weyh 3:2.



TSV Bad Rodach -

TSV Scherneck II 9:3

Ergebnisse: Todt/Moser - Kessner/Butsch 2:3, Schirm/Florschütz - Hampp/Schineller 3:0, Weigandt/Kastner - Rademacher/Reißenweber 3:1, Todt - Schineller 1:3, Schirm - Hampp 3:1, Moser - Rademacher 3:2, Weigandt - Kessner 3:2, Florschütz - Reißenweber 3:0, Kastner - Butsch 2:3, Todt - Hampp 3:1, Schirm - Schineller 3:1, Moser - Kessner 3:0. kess/hb/sky/de