Wohin steuert Europa?

Wie wird die Zukunft der EU und Europas aussehen? Gibt es Hoffnungen für die Menschen? Können wir etwas tun? Diese Fragen sollen in Referat und Diskussion behandelt werden. Referent ist Siegfried Ecker. Die Informationsveranstaltung findet am Dienstag, 8. Oktober, um 19 Uhr im Kunigundensaal (direkt neben der Kirche), Seehofstraße 41, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung wird erbeten beim KAB Bildungswerk Bamberg, Ludwigstraße 25 - Eingang C, Bamberg, Telefon 0951/9169116 oder per E-Mail: kab-bildungswerk@kab-bamberg.de sowie unter www.bildungswerk.kab-bamberg.de. red