Wohin mit der Schule in Baiersdorf?

Die nächste Sitzung des Stadtrats Baiersdorf findet am Donnerstag, 14. November, um 19.30 Uhr im Rathaus in Baiersdorf statt. Themen sind unter anderem die Erweiterung beziehungsweise Neubau der Grundschule Baiersdorf, die Wohngebietsentwicklung durch das Evangelische Siedlungswerk (ESW), den Ausbau des Glasfasernetzes in der Stadt Baiersdorf sowie die Gebühren für die Hausaufgaben- und Mittagsbetreuung. Außerdem steht auf der Agenda die Genehmigung des Jahresantrags 2020 -Projekt Flächenentsieglung sowie die Genehmigung des Jahresantrags 2020 - Projekt Stadtkern und den Ablauf der Verzinsung des Sparbriefs aus der Trautner-Stiftung. red