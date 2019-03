Wohin mit der Osterkrone in Pfarrweisach?

Die Gemeinde Pfarrweisach sucht händeringend einen Stellplatz für die Osterkrone, die um die österliche Zeit den Brunnen auf dem Dorfplatz schmückt. Im Bauhof, wo die Krone in den vergangenen Jahren gelagert wurde, wird der Platz eng.

Bei der Jahresversammlung des Vereins für Gartenbau und Landschaftspflege im Gasthaus Eisfelder wies Vorsitzende Andrea Werner auf das Manko hin. Bisher hatte der Verein das Aufstellen und die Pflege der Osterkrone übernommen, die Bürgermeister Ralf Nowak zufolge "jedes Jahr ein Blickfang" ist. Seinem Vorschlag, die Krone so zu konstruieren, dass sie halbiert werden kann, setzten die Vorsitzende und auch Mitglieder aus der Versammlung entgegen, dass das aufgrund der Konstruktion nicht möglich sei. "Wenn die Krone zerlegt ist, dann ist sie zerlegt", stellte Werner fest, denn die Girlanden ließen sich dann nicht mehr verwenden. Bürgermeister Nowak versprach, für eine Unterstellmöglichkeit zu sorgen. Heuer soll auf alle Fälle die Krone nochmals auf den Brunnen gesetzt werden.

Andrea Werner bleibt Vorsitzende

Bei der Neuwahl des Vorstands ist Andrea Werner erneut als Vorsitzende bestätigt worden. Ebenso wurden Zweite Vorsitzende Renate Heusinger, Schriftführerin Inge Raithel und Kassier Edgar Klein bestätigt. Beisitzer sind Elke Deringer, Rudi Krämer und Ina Werner. Kassenprüfer bleiben Elisabeth Groß und Hans Schilling.

Im Rahmen ihrer Projektarbeit für die Meisterprüfung wird Ina Werner, die Tochter der Vorsitzenden, im September im Rahmen eines Nachmittags mit den Mitgliedern Seife herstellen und beim Weihnachtsmarkt in Altenstein zum Verkauf anbieten. Die mittlerweile etablierte Pflanzenbörse des Pfarrweisacher Vereins findet heuer an einem Samstagnachmittag statt, und zwar am 27. April, informierte Werner. Sie bat die Mitglieder, wieder Pflanzen und Gemüse für die Börse zur Verfügung zu stellen.