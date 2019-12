Wohin mit den Christbäumen?

Auch in diesem Jahr organisiert der Elternbeirat der evangelischen Kindertagesstätte eine Christbaumrückholaktion. Viele fleißige Eltern sammeln am Samstag, 11. Januar, ab 8 Uhr alle ausgedienten Christbäume, an denen ein gelber Stern angebracht ist, in den Straßen von Bad Staffelstein und Unterzettlitz ein. Diese gelben Sterne können in vielen Fachgeschäften sowie in der Kindertagesstätte für vier Euro gekauft werden. Der Erlös wird an das Partnerdekanat in Meru, Tansania, gespendet. Das Geld wird dringend benötigt, um Kindergärten zu bauen, sie besser auszustatten und Erzieherinnen eine Ausbildung zu ermöglichen. red