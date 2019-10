Wohin mit dem Verpackungsmüll

Mischsystem Im Zug der Diskussion um die Einführung der Gelben Tonne hat sich der Landkreis Haßberge für ein Mischsystem entschieden. Verpackungen (Aluminium und Aluverbund, Getränkekartons, Kunststoff- und PET-Flaschen, Mischkunststoffe, Styroporteile, Folien und Blechdosen) können in die Gelbe Tone wandern, weiterhin aber auch im Bringsystem am Wertstoffhof entsorgt werden.

Veränderung 1 Vorsortieren ist nicht mehr erforderlich. Am Wertstoffhof können die Verkaufsverpackungen unsortiert angeliefert werden - je nach Gusto lose oder in transparenten Säcken. Diese Beutel kann man an den Wertstoffhöfen zum Unkostenpreis erwerben.

Veränderung 2 An den 27 Wertstoffhöfen des Landkreises wird es Abstriche bei den Öffnungszeiten geben. Näheres wird laut Abfallwirtschaftsbetrieb im Abfallkalender 2020 stehen.

Veränderung 3 Von den Wertstoffinseln im Landkreis werden die Weißblechbehälter verschwinden. Die Altglascontainer bleiben stehen. eki