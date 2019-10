Wohin mit dem Grüngut?

Die Stadt sammelt am Samstag, 19. Oktober, Grüngut. Die Anlieferung ist ab Freitag, 18. Oktober, nur an folgenden Plätzen zulässig: Albertshausen: vor der Bildeiche (Holzplatz); Arnshausen: Fuhrmannstraße (Parkplatz); Bad Kissingen: Wertstoffhof, Im Lindes 7 (Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 13 Uhr); Kasernenstraße (Festplatz); Parkfriedhof (Grüngutgrube); Schützenstraße (Parkplatz); Ysenburgstraße (am Panzerwaschplatz); Garitz: Ahornstraße; Löhlein (Parkplatz Garitz, Richtung Wittershausen); Hausen: Grüngutgrube Friedhof; Kleinbrach: Platz am Feuerwehrhaus; Poppenroth: Poppenrother Höhe, Einmündung Bundesstraße; Reiterswiesen: Parkplatz am Sportplatz; Winkels: Parkplatz im Holzweg. Große Mengen sind direkt in Nüdlingen am Häckselplatz anzuliefern. Die Ablagerung von Wurzelstöcken sowie Fremdstoffen ist verboten. sek