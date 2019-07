Wohin mit dem Aushub?

Mit einer neuen Reihe von Informationsveranstaltungen unterstützt das Umweltministerium die bayerischen Kommunen beim Umgang mit Bodenaushub. Darauf wies Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW) in München hin.

"Die Baubranche boomt weiter. Umso wichtiger ist es, die Kommunen über die Vermeidung von und den nachhaltigen Umgang mit Bodenaushub zu informieren, beispielsweise durch Wiedereinbau am Herkunftsort. Mit unserer neuen Informationsreihe wollen wir die Verantwortlichen vor Ort unterstützen", sagte Glauber.

Bayernweit sind rund 30 Veranstaltungen in allen Regierungsbezirken geplant. Dabei werden Experten des Landesamts für Umwelt sowie der Wasserwirtschaftsämter über fachliche Anforderungen und Lösungsmöglichkeiten rund um den Bodenaushub informieren. Daneben werden die laufenden Maßnahmen der Staatsregierung vorgestellt und Hilfestellung bei konkreten regionalen Fragen angeboten.

Die Informationsveranstaltungen beginnen in Oberfranken. Folgende Termine stehen bereits fest: 26. Juli für den Landkreis Bamberg, 7. August für den Landkreis Bayreuth und 14. August für die Landkreise Forchheim und Kulmbach. Die Veranstaltungen finden an der Regierung von Oberfranken in Bayreuth statt.

Die Staatsregierung unterstützt mit einem Sechs-Punkte-Maßnahmenplan bei der Entspannung des Entsorgungsmarktes. red