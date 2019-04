Wohin geht es für Krum?

Der FSV Krum hat in der Bezirksliga zwei, die DJK Dampfach ein Spiel auf dem Programm. FC Thulba - FSV Krum FSV Krum - TSV Münnerstadt Der FSV Krum (14./22) geht nach dem 5:0-Sieg gegen Dampfach mit breiter Brust in die nächsten Spiele. Die sind entscheidend, geht es vor allem gegen direkte Konkurrenz. Allerdings kommt am Samstag (16 Uhr) erst einmal der FC Thulba (8./32) auf den FSV zu. "Ich würde fast sagen, dass Thulba mittlerweile eine Wundertüte ist. Sie stehen aber sehr kompakt, haben einen super Trainer, der sie gut einstellt. Wir müssen und wollen etwas holen, auswärts zumindest einen Punkt, und zu Hause gewinnen. Das ist natürlich nicht so einfach, aber nach dem Osterwochenende wird in jedem Fall Klarheit herrschen, in welche Richtung unsere Reise weitergeht", sagt FSV-Abteilungsleiter Marco Schorr. Am Ostermontag bekommt es die Fehlbaum-Elf zu Hause mit dem TSV Münnerstadt zu tun. Anpfiff ist um 15 Uhr. DJK Dampfach - FT Schweinfurt

Die Meisterschaft ist mittlerweile für den Tabellenführer FT Schweinfurt (1./60) in greifbare Nähe gerückt, schon an Ostern könnte es so weit sein. Die nächste Hürde auf dem Weg dahin ist am Samstag (16 Uhr) mit der DJK Dampfach (5./40) hoch: Die Rögele-Elf ist nach der 0:5-Schlappe gegen den FSV Krum auf Wiedergutmachung aus. "Ich glaube nicht, dass wir am Samstag schon Meister werden, da nicht alle unsere Verfolger patzen werden. Dennoch wäre es ein wichtiger Schritt. Wir sind auf jeden Fall gewarnt, Dampfach hat im Hinspiel überragend gegen uns gespielt", sagt FTS-Coach Adrian Gahn. Horst Dombrowski von der DJK Dampfach entgegnet: "Wir mussten nach der Niederlage im Derby erst einmal Wunden lecken. Jetzt haben wir mit der FTS einen Gegner, der gegen uns nicht noch mal verlieren will. Sie werden uns nichts schenken und wir müssen darauf achten, nicht so eine Leistung wie in Krum zu bringen." bre