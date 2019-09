Wohin geht die Reise?

An Malaria sterben jährlich 400 000 Menschen, damit ist sie die gefährlichste durch Parasiten verursachte Erkrankung. Die Zahl der Infizierten ist in den zurückliegenden Jahrzehnten wieder angestiegen. Wie kann Malaria mit dem Wissen aus dem Bereich der Biologie bekämpft und therapiert werden? Darüber spricht Professor Klaus Ersfeld, der an der Universität Bayreuth die Professur für Molekulare Parasitologie innehat, am Mittwoch, 2. Oktober, um 18 Uhr im Iwalewahaus in Bayreuth, Ecke Wölfelstraße/ Münzgasse. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. red