Wodka und Gebäck

Am Mittwoch um 11.50 Uhr bediente sich ein 40- jähriger Lichtenfelser in einem Lebensmittelgeschäft an den Backwaren am Selbstbedienungs-Regal. Im Anschluss entnahm er eine Wodka-Flasche im Wert von 5,98 Euro, versteckte sie unter seiner Jacke und wollte das Geschäft verlassen. Durch eine aufmerksame Mitarbeiterin wurde der Ladendieb auf den Diebstahl angesprochen, flüchtete jedoch in unbekannte Richtung. Mittels vorhandener Videoaufzeichnungen konnte der Tatverdächtige von einer weiteren Mitarbeiterin des Geschäfts einwandfrei identifiziert werden. Ihn erwartet nun, wie die Polizei meldet, eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. pol