Wochenlang eingesperrt

Drei Wochen lang ist in einem der vier Häuser der Senioren-Wohnanlage im Jahnpark der Aufzug defekt. Die zum Teil behinderten Bewohner, insbesondere Menschen in den oberen Etagen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, fühlen sich wie eingesperrt. Ein selbst bestimmtes Leben ist unmöglich. Die Reparatur hatte sich deshalb so lange verzögert, weil der Hersteller des Aufzuges das entsprechende Ersatzteil nicht liefern konnte. Die Wartungsfirma hatte sich aber darauf verlassen. Da auch Fremdanbieter kein entsprechendes Ersatzteil anbieten konnten, musste das defekte Relais als Sonderanfertigung nachgebaut werden. JH