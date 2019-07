Die DJK Weichtungen veranstaltet vom 6. bis 8. Juli ein Sportwochenende am Sportgelände. Start ist am Samstag um 14 Uhr mit einem AH-Turnier von mehreren teilnehmenden Mannschaften. Ein Frühschoppen ab 10 Uhr eröffnet das Programm am Sonntag. Ab 11 Uhr stehen Fußballspiele von U-Mannschaften sowie Damen, Herren und Bambini auf dem Programm. Am Montag ist um 14 Uhr ein Seniorennachmittag, und um 17.30 Uhr wird ein U7-Spiel angepfiffen. An allen Tagen herrscht Festbetrieb. sek