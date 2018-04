Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer hat eine Verlosungsaktion für Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte gestartet: "Wir verlosen für fünf Inhaber einer Ehrenamtskarte die Teilnahme am Bayerischen Ehrenamtskongress. Die Gewinner und ihre Begleitperson können vom 6. bis 7. Juli ein Wochenende in Nürnberg verbringen." Neben der Teilnahme am Ehrenamtskongress ist auch eine Übernachtung sowie Verpflegung für je zwei Personen im Gewinn enthalten.

"Ehrenamtlich Engagierte setzen sich in besonderer Weise in ihrer Freizeit für ihre Mitmenschen ein und helfen oftmals in Notsituationen. Sie stärken damit den Zusammenhalt der Gesellschaft und bereichern unser Gemeinwesen. Ich halte es nicht für selbstverständlich, sich ehrenamtlich zu engagieren. Es ist auch nicht mit Geld aufzuwiegen. Für ihr Engagement möchte ich deshalb den Inhabern einer Bayerischen Ehrenamtskarte mit der Verlosungsaktion besonders danken", betonte die Ministerin.

Inhaber einer Bayerischen Ehrenamtskarte können sich ab sofort per E-Mail unter ehrenamtskarte@stmas.bayern.de bewerben. Hierin müssen das Stichwort "Pfingstverlosung" sowie Anschrift und Telefonnummer angegeben werden. Die Teilnahmefrist endet am 21. Mai. Die Gewinner werden benachrichtigt. Beim Ehrenamtskongress tauschen sich Wissenschaftler und Praktiker aus Bayern und ganz Deutschland in Vorträgen und Workshops zu Fragen des bürgerschaftlichen Engagements aus. red