Wochenende im Zeichen des Schützenfestes

Die Schützengesellschaft Burgkunstadt lädt am Pfingstwochenende zu ihrem Schützen- und Volksfest ein. Beginn ist am heutigen Samstag, 8. Juni, um 14.30 Uhr mit der Königsabholung, bevor um 18 Uhr der Einzug in das Schützenhaus mit dem Bierstich erfolgt. Am Sonntag, 9. Juni, bietet der Verein um 10 Uhr einen Weißwurst-Frühschoppen an - nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen und ab 16 Uhr beginnen die unterhaltsamen Stunden mit "Franziska". Die Königsproklamation findet dann gegen 19.30 Uhr statt. red