Wochenende für künftige Jugendleiter

"Horizonte" heißt ein besonderer Kurs, der Jugendlichen von zwölf bis 15 Jahren die Möglichkeit gibt, in die Jugendarbeit reinzuschnuppern und sich selbst im Verhältnis zu einer Gruppe zu erleben. Wer sich überlegt, ob er eine Gruppe leiten will und dafür erste Grundlagen legen möchte, wer eigene Kompetenzen entdecken will, ist hier genau richtig. Die evangelische Dekanatsjugend bietet diesen Schnupperkurs in der Jugendbildungsstätte Neukirchen am Wochenende vom 6. bis 8. Juli an. Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es bei Dekanatsjugendreferent Reiner Babucke, Telefon 0175/ 2708999 oder E-Mail: ej.dekanat.michelau@elkb.de. red