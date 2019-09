Wochenende für die Trauer

Ein Wochenende für trauernde Eltern wird von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. Oktober, im Diözesanhaus angeboten. In diesem Seminar soll dazu ermutigt werden, sich die Trauer vom Herzen zu reden, weiter einen Weg zu finden, der für einen tröstlich werden kann. Die Leitung haben Helga Knirsch und Schwester Stefana Desch. Anmelden kann man sich bis Dienstag, 24. September, unter der Telefonnummer 09571/9260 oder per E-Mail an info@14hl.de. Beginn der zweitägigen Veranstaltung ist am Freitag um 18 Uhr, Ende am Sonntag um 13 Uhr. red