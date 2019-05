Vom 4. bis 11. Mai findet die diesjährige ökumenische Woche für das Leben statt. Sie widmet sich unter dem Titel "Leben schützen. Menschen begleiten. Suizide verhindern" der Suizidprävention. Vor dem Hintergrund von etwa 10 000 Suiziden und noch deutlich mehr Suizidversuchen in Deutschland pro Jahr will sie den Gründen für Suizidalität nachgehen und die Sensibilität für betroffene Menschen und ihre Nöte wecken. Sie will zeigen, welche Orientierung der christliche Glaube in scheinbar ausweglosen Situationen bieten kann und wie wichtig die Solidarität des Umfeldes mit dem Mitmenschen ist, der selbst keinen Ausweg mehr sieht.

In der Pfarreiengemeinschaft Bad Brückenau finden dazu drei Veranstaltungen statt. Ein thematischer Gottesdienst am Mittwoch, 8. Mai, um 9 Uhr in der katholischen Stadtpfarrkirche, eine Maiandacht am Mittwoch, 15. Mai, um 19 Uhr in der Wallfahrtskirche Volkersberg und im Anschluss ein Gesprächsangebot um 19.45 Uhr in der Bildungsstätte Volkersberg. sek