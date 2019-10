Zur Woche der seelischen Gesundheit organisierten der Arbeitskreis Forchheim der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Bamberg-Forchheim und die "Gesundheitsregion plus" des Landkreises Forchheim am Mittwoch, 9. Oktober, ab 17 Uhr im Herder-Gymnasium eine Informationsveranstaltung zu folgenden Themen: "Psychiatrie in Bayern - Entwicklungen und Perspektiven", Vorstellung des Flyers "Psychosozialer Beratungsführer" und der Broschüre "Psychosozialer Wegweiser", die Menschen mit psychischen Erkrankungen helfen sollen, leichter Hilfe zu finden, sowie "Recovery - Individuelle Genesungsmöglichkeiten von Personen mit einer psychischen Erkrankung". Es werden sich zudem Einrichtungen aus Stadt und Landkreis Forchheim im Rahmen einer kleinen Messe vorstellen. Der Eintritt ist frei. red