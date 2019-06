Woche der offenen Ballettsaal-Tür

Von Montag, 3., bis Samstag, 8. Juni, lädt die Tanz- und Ballettschule "On Point" in Haßfurt zur Woche der offenen Tür in die Räume der Ballettschule am Ziegelbrunn ein. Die Türen im "On Point" sind dabei täglich zu den jeweiligen Kurszeiten geöffnet. Interessierte Kinder und Erwachsene erhalten unverbindlich einen Eindruck vom Unterricht in allen Altersgruppen und Leistungsniveaus von klassischem Ballett bis zu Hip-Hop und von den Hobbygruppen bis zu den Leistungsklassen. Die Anfangszeiten im Einzelnen: am Montag von 14 bis 20.30 Uhr, am Dienstag von 15 bis 21 Uhr, Mittwoch von 16 bis 20 Uhr, Donnerstag von 18 bis 20.30 Uhr, Freitag von 14 bis 20.30 Uhr und Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr. Es kann bei allen Gruppen zugeschaut werden. Um den Unterricht nicht zu stören, sind Filmen und Fotografieren nur in den Pausen erlaubt. Spenden sind willkommen und fließen in die Reisekasse der Gruppen, die zum Dance World Cup nach Portugal fahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter Telefonnummer 09521/1502. red