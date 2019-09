Der Eberner Sau auf der Spur waren die Buben und Mädchen nach der Anleitung des CSU-Ortsverbands Ebern.

Wo wohnt eigentlich die Eberner Sau? So lautete die Frage, und das wollten 15 Kinder wissen und machten sich mit Sven Kaps, Förster des Staatswaldes in Ebern, auf den Weg zum "Brändla" und auf die Suche. Organisiert hatte diesen Ausflug in den Wald die CSU Ebern im Rahmen des Ferienprogramms des Kulturrings Ebern. Ein tolles Abenteuer fanden die Buben und Mädchen zwischen sechs und elf Jahren, erfuhren sie doch nicht nur, wo die Sau lebt und was sie frisst. Bewaffnet mit Ferngläsern und Becherlupen wurden auch Fährten entziffert, ehe sich die Buben und Mädchen mit Stöcken und Moos auch ein eigenes Lager bauen und dort ihre Brotzeit verspeisen durften. "Die Kinder waren so begeistert und es hat so viel Spaß gemacht, sie zu begleiten, dass wir dieses Abenteuer im nächsten Jahr sicher wieder anbieten", sagte Sebastian Ott. red