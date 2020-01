Wo verorten die Bamberger ihre Stadtviertel?

Die Stadt Bamberg und die Otto-Friedrich-Universität starten ein gemeinsames Forschungsprojekt. Unter dem Titel "Grenzen der Bamberger Stadtviertel" soll eruiert werden, wo die Bamberger ihre Stadtviertel verorten. Alle interessierten Bürger sind eingeladen, sich unter www.stadt.bamberg.de/stadtviertelbefragung ab sofort an der Umfrage zu beteiligen.

Im Zuge des demografischen Wandels und der Stadtentwicklung möchte die Stadt Rahmenbedingungen für eine gute Versorgungsstruktur schaffen und eine zukunftsorientierte, bürgernahe Planungspolitik betreiben. Dabei orientiert sie sich künftig mehr an den tatsächlichen Alltagsräumen, an den Stadtvierteln der Bewohner. Jedes Gebiet hat andere Strukturen und Voraussetzungen und eben diese Unterschiede sollen künftig stärker berücksichtigt werden, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Zentrales Thema der Umfrage: Wo liegt für Sie Ihr Wohnumfeld, in dem Sie Ihren Alltag gestalten? Wo fängt "Ihr" Viertel an und wo hört es auf? Wo fühlen Sie sich in Bamberg zuhause? Die Teilnehmer sollen dazu ihr "Viertel", ihr "Wohnumfeld" mit einem Zeichentool in die entsprechende Karte auf der Homepage der Stadt Bamberg einzeichnen.

Wie das Ganze funktioniert, erfährt man in einer Videoanleitung und/oder in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung in Textform, die ebenfalls einfach auf der Homepage zu finden sind.

Das Wichtige dabei: Die Zeichnung muss nicht exakt sein, sondern es geht um eine grobe räumliche Eingrenzung, um die persönliche Einschätzung der Bürger, um ihr Gefühl von der Grenze ihres Viertels, ihrer Wohngegend und von den Umrissen ihres Bezugsraums. Neben der Zeichnung werden die Teilnehmer außerdem um fünf knappe Angaben gebeten: Wie sie ihr Viertel persönlich nennen, in welcher Straße und seit wann sie dort wohnen, ihr Alter und ihr Geschlecht. red