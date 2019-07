Thundorf 19.07.2019

Wo stehen die Mitfahrerbänke?

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Thundorf am Donnerstag, 25. Juli, beginnt mit einer Besichtigung um 19.30 Uhr in Rothhausen an der Bushaltestelle am Brunnen und dann in Thundorf in der Parkstraß...