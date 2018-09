Wo soll die Kinderkrippe hin?

Am Montag, 10. September, um 19 Uhr lädt der Marktgemeinderat zur öffentlichen Sitzung ein. Auf der Tagesordnung stehen Bauanträge, die Standortauswahl für die Errichtung einer dreigruppigen Kinderkrippe und die Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Errichtung eines SB-Marktes an der Nürnberger Straße. Außerdem wird über die Neuaufstellung eines Bebauungsplans "Am Forstberg" zur Schaffung von Wohnbaugrundstücken und den Erlass einer Einbeziehungssatzung "Ortsabrundung Rosenbirkach West" zur Errichtung eines Einfamilienwohnhauses beraten. red