Wo sind naturnahe Gärten?

"Viele von Ihnen haben bereits hervorragende Beispiele vorzuweisen, wie der heimische Garten naturnah, klimaneutral und somit auch artenreich gestaltet werden kann", wendet sich Bürgermeister Martin Finzel an die Einwohner der Gemeinde Ahorn, um sie zu einem Fotowettbewerb zu animieren. Mit diesem Fotowettbewerb wolle die Gemeinde gute Beispiele sammeln, heißt es in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig könnten die Bilder Anregungen für die eigene Gartengestaltung geben. Bereits kleine Maßnahmen wie Nisthilfen für Vögel, ein Komposthaufen oder ein Insektenhotel hätten eine große Wirkung.

Ein bis drei Fotoabzüge pro Teilnehmer sind einreichbar. Die Fotos müssen aus dem Gemeindegebiet stammen. Teilnehmen kann man per E-Mail an: dorn@ahorn.de oder durch Abgabe im Rathaus. Teilnahmeformulare und -bedingungen gibt es im Rathaus Ahorn oder auf der Homepage www.ahorn.de. Alle Arbeiten müssen bis zum 30. September 2019 in der Gemeinde Ahorn eingegangen sein. Auf die besten drei Einsendungen warten tolle Gewinne. red