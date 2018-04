Wo sind meine Bäume hin?

Es wirkt ein wenig so, als würde Herzog Ernst I. verwundert von seinem Sockel herunterblicken. Wohin sind die 28 Kugelahorne verschwunden, die sein Denkmal umgaben? Kaum drei Stunden dauerte es am Freitag, dann waren die Bäume im Rondell auf dem Schlossplatz gefällt. Die Ahorne, die vermutlich mehr als 70 Jahre rund um das Ernst-Denkmal standen, sind allesamt krank oder schadhaft. 2012 beschloss die Stadt Coburg, die Bäume zu ersetzen. Das allerdings geht nicht auf die Schnelle, denn die Ersatz-Gehölze mussten in einer Baumschule erst einmal speziell für Coburg aufgezogen werden.

Nun sind die neuen Kugelahorne groß genug und können nach Coburg gebracht werden. Das soll am kommenden Montag passieren. Dann werden die alten Baumstümpfe samt Wurzelballen mit dem Bagger ausgehoben, und die neuen Bäume werden dann gleich in die Pflanzlöcher gesetzt.