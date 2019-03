Wo sind die Fakten?

Am 10. März wird in Hausen ein Bürgerentscheid durchgeführt. Die Hausener Bürger werden darüber entscheiden, ob ein großes Neubaugebiet mit etwa 88 Wohneinheiten (meist Reihenhäuser) am östlichen Ortsrand entstehen soll oder nicht. Es handelt sich dabei um ein landschaftlich reizvolles Gebiet direkt am Rhein-Main-Donau-Kanal, das nicht nur wertvolles und in Zeiten von Trockenperioden bewässerbares Ackerland darstellt, sondern es ist auch ein beliebter Naherholungsbereich, der von Radlern, Wanderern, Joggern vielfältig genutzt wird. Das geplante Gebiet würde auf 3,3 Hektar Fläche erhaltenswertes Grün vernichten.

Von der Gemeindeverwaltung und ihrem Bürgermeister gibt es für dieses Vorhaben keinerlei faktenbasierte Informationen. Auf persönliche Nachfragen zu den Vor- oder Nachteilen und insbesondere zu den zwei Millionen Euro, die durch die Ausweisung dieses neuen Baugebiets zu erzielen seien, erhält man nur die Antwort, diese Annahmen seien "reine Spekulation". Auch die Stellungnahme des Bürgermeisters im Amtsblatt war wenig hilfreich, weil zu den Behauptungen die Belege fehlten und es zudem an der gebotenen Neutralität mangelte.

Wie kann es sein, dass eine Gemeinde sich in den Dienst von einigen verkaufswilligen Grundstücksbesitzern stellt? Wie kann es sein, dass die Interessen ortsansässiger Bürger nicht gehört und berücksichtigt werden? Auf schriftliche Bedenken wurden keine Antworten gegeben.Wie kann es sein, dass eine Gemeinde ein Neubaugebiet plant und im Vorfeld weder ihre Bürger befragt noch sie mit Fakten informiert? Oder ist es so, dass sie sich von dem Partner einer überregionalen Immobilienfirma das Heft aus der Hand nehmen lässt? Wenn es um Naturschutz geht, helfen uns Tatsachen und keine Verschleierungsmanöver.

Hanne Gillert

Hausen