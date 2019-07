Wo sich Kinder wohlfühlen

Am morgigen Sonntag von 13 bis 17 Uhr feiert der Markt Burgebrach die Einweihung der neuen Kita St. Otto, Im Knöckel 2. Zu Beginn werden die Kinder alle Gäste mit einer Tanzvorstellung willkommen heißen. Nach einem kleinen Festakt werden die Räume kirchlich gesegnet. Die kleinen und großen Besucher erwartet ein attraktives Programm. Unter anderem gibt es Zaubervorführungen, Bastelaktionen und Kinderschminken. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. An diesem Tag stehen die Türen der Räumlichkeiten offen und können besichtigt werden.

Im Süden Burgebrachs - im Neubaugebiet "Im Knöckel-Hurenanger" - wurde Anfang Januar die neue Kindertagesstätte St. Otto in Betrieb genommen. Die siebengruppige Kinderbetreuungseinrichtung wurde vom Architekturbüro Jäcklein, Volkach, konzipiert.

Der lange Baukörper setzt sich aus vielen aneinandergereihten Häusern zusammen, in denen jeweils eine Betreuungsgruppe oder eine Einrichtung der Kindertagesstätte untergebracht ist. Von außen erinnert die Aneinanderreihung der einzelnen kleinen, begrünten Satteldächer an einen Drachenrücken. Die hinterlüftete Holzfassade wurde in verschiedenen Grüntönen gestaltet und beschreibt die Drachenhaut. Die angebaute Überdachung im Osten des Gebäudes kann als Kopf des Drachens interpretiert werden.

Variable Räume

Die Gruppenräume, der Mehrzweckraum und der Speisesaal befinden sich an der Südseite des Gebäudes mit direkter Anbindung an die Freispielflächen. Der Mehrzweckraum, der Speisesaal und der Flur lassen sich durch drei mobile Trennwände in einen Saal verwandeln, der auch für große Veranstaltungen genutzt werden kann.

Auch im Innern des Gebäudes ist die Reihung der Häuschen erlebbar. Spannende asymmetrische Raumformen lassen viel Platz für kreatives Spielen und Lernen. Besonders der Flur bietet durch den Wechsel von Enge und Weite immer neue und wechselnde Raumeindrücke. Die für den Innenausbau verwendeten Materialien sind vorwiegend natürliche Baustoffe wie Holz und Linoleum. Alle Einbaumöbel sind individuell an die Räume und deren Nutzung angepasst.

Die drei Kindergartengruppen liegen im östlichen Teil des Gebäudes und verfügen zu den Gruppenräumen über je einen eigenen Nebenraum, ein eigenes Kinder-WC und einen Lagerraum. Zudem bietet jeweils eine Galerie den drei- bis sechsjährigen Kindern einen Spiel- und Rückzugsort. Im rückwärtigen Bereich können die Kindergartenkinder noch in einem speziellen Themenraum individuell gefördert werden.

Neueste Technologie

Die viergruppige Kinderkrippe mit Wickel- und Schlafraum ist jeweils für zwölf Kinder im Alter zwischen zwölf Monaten und drei Jahren ausgerichtet. Sie befindet sich im westlichen Teil des Gebäudes. Die Krippenkinder haben im Norden auch einen Individualraum und zusätzlich eine Küche, in der kleine Mahlzeiten erwärmt und zubereitet werden können. Alle für den Betrieb notwendigen Nebenräume wie Personalraum, Leitungszimmer, Abstellraum, Sanitärräume und das Außen-WC sind im Norden des Gebäudes angeordnet.

Auch energetisch wurde für die Kita die neueste Technologie verwendet. Die Wärmeerzeugung erfolgt mittels einer Sole-Wasserwärmepumpe mit Erdsonden. Für die Belüftung der Gruppen- und Aufenthaltsräume sorgen dezentralen Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung.

Mit dem Neubau der Kindertagesstätte St. Otto hat der Markt Burgebrach den wachsenden Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen nachhaltig sichergestellt. Bereits seit Januar sind alle sieben Gruppen in Betrieb.

Insgesamt hat der Markt Burgebrach rund 5,5 Millionen Euro investiert. An Zuwendungen wurden rund 1,9 Millionen gewährt. Die Trägerschaft hat die Katholische Kirchenstiftung St. Vitus übernommen.