Wo passierte der Unfall?

Bei der Kulmbacher Polizei wurde eine Unfallflucht angezeigt, bei der die Örtlichkeit noch nicht geklärt ist. Der Schaden selbst wurde erst später festgestellt. Eine 30-jährige Kulmbacherin war mit ihrem blaumetallicfarbenen Toyota Aygo am Dienstagnachmittag auf dem Lidl-Parkplatz am Goldenen Feld und anschließend in der Richard-Wagner-Straße unterwegs. Dort wurden später eine Delle am linken Kotflügel sowie mehrere Kratzer am vorderen, linken Stoßfängereck festgestellt; Schaden: 1200 Euro. Der Verursacher streifte vermutlich beim Ausparken den Toyota und flüchtete. Die Polizei Kulmbach bittet um Zeugenhinweise (09221/6090). pol