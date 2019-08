Wo Nachhaltigkeit zählt

Nachhaltiger Konsum, das bedeutet klimaschonend, ökologisch und fair zu konsumieren. Allerdings wird dies oft als zeitintensiv und aufwendig empfunden. "Das muss aber gar nicht so sein", erklärt Klaus Achatzy, ehrenamtlicher Mitarbeiter des Bamberger Weltladens, "denn wer weiß, wo es welche Produkte zu kaufen gibt, kann Einkäufe besser planen und somit in letzter Konsequenz auch Zeit und Aufwand minimieren."

Mit dem Wegweiser "Nachhaltiger Konsum in und um Bamberg" soll dabei Hilfestellung gegeben werden. Er wurde jetzt vom Bund Naturschutz gemeinsam mit dem Weltladen, der bereits seit 40 Jahren fair gehandelte Produkte in Bamberg anbietet, erstmals öffentlich präsentiert.

Welcher Anbieter hat was?

In Stadt und Landkreis Bamberg gibt es inzwischen eine Vielzahl an Anbietern und Möglichkeiten, die es einfach macht, den eigenen Konsum nachhaltig auszurichten. Im Wegweiser sind Adressen und Anlaufstellen zusammengestellt, ergänzt durch Informationen und Tipps zum fairen, ökologischen und regionalen Konsum. Bei der Auswahl der Anbieter wurde den Initiatoren zufolge darauf geachtet, möglichst objektive Kriterien und unabhängige Siegel - wie zum Beispiel das Bio- oder das Fairtrade-Siegel - zugrunde zu legen. In den vier Rubriken "Bio- und Faire Kleidung", "Essen und Trinken", "Dies und Das" sowie "Mobilität" sind Anbieter in den Kategorien Bio, Fair und Regional aufgelistet. Darüber hinaus gibt es Informationen zu Gruppen und Initiativen, die im Bereich Nachhaltigkeit aktiv sind.

Auch wenn die Sammlung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, gibt der Wegweiser doch einen ausführlichen Überblick und allen Interessierten eine erste Hilfestellung. Der Wegweiser ist ab sofort im Büro des Bundes Naturschutz Bamberg, Kapuzinerstraße 12, im Weltladen sowie bei vielen weiteren Auslegestellen erhältlich. Er kann auch unter www.bamberg.bund-naturschutz.de heruntergeladen werden. red