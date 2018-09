Wo man singt, da lass dich nieder

stefan fössel Ein Pärchen vertreibt sich am Gabelmann die Zeit mit Filmmusik. Mal summt er, mal sie. Der andere muss jeweils raten. Allerdings verwendet der Herr der Schöpfung stets den gleichen Ton, ist dabei jedoch erstaunlich taktsicher. So kann die Frau selbst aus einem monotonen "Dö-dö-dö--dö-dödö, dö-dödö" noch "Krieg der Sterne" heraushören. Sie hingegen trifft jeden Ton und hat sich sogar eine vermeintlich einfache Aufgabe herausgesucht. Doch er kommt einfach nicht drauf. Und so wiederholt sie immer wieder dieselbe Strophe, während er sich durch das halbe internationale Filmlexikon rät. Schließlich wird es einem daneben sitzenden Unbeteiligten zu bunt und er brüllt: "Das Dschungelbuch. Versuch's mal mit Gemütlichkeit, Menschenskinder!" Die beiden gucken kurz verdutzt, ehe er wieder zum nächsten "Dödödö" ansetzt.